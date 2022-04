Entwickelt Amazon ein XR-Gerät? Neue Stellenausschreibungen deuten darauf hin

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Mehrere große Technologieunternehmen, darunter Facebook, Apple und Google, arbeiten Berichten zufolge alle an Augmented-Reality-Geräten.

Jetzt kann man Amazon zu dieser Liste hinzufügen.

Das Unternehmen sucht Mitarbeiter für ein "neuartiges Smart-Home-Produkt", das "XR" verwendet, wie aus Stellenausschreibungen hervorgeht, die zuerst von Protocol entdeckt wurden. XR ist eine Abkürzung für Extended Reality. Es ist ein Oberbegriff, der die Kombination von virtueller Realität, erweiterter Realität und gemischter Realität umfasst. Geräte, die behaupten, XR-fähig zu sein, können Erfahrungen liefern, die sich auf alle drei Bereiche beziehen. Obwohl es nicht viele spezifische Details in Amazons Stellenausschreibungen gibt, gibt es eine für einen"Software-Ingenieur - XR/AR, XR/AR-Geräte", in der es um die "Konzeption und Entwicklung von Schlüsselsoftware und Architektur für ein neuartiges Smart-Home-Produkt" geht.

In einem anderen Stellenangebot für einen"Senior Technical Program Manager, New Products - XR" heißt es, dass die Aufgabe darin besteht, "ein fortschrittliches XR-Forschungskonzept zu einem magischen und nützlichen New-to-World-Produkt für Verbraucher zu entwickeln". In der Stellenausschreibung werden auch Erfahrungen in der Herstellung von"hochtechnischen Produkten" sowie Erfahrungen in den Bereichen künstliche Intelligenz, maschinelle Intelligenz, Robotik und Spiele gefordert.

Bedenken Sie, dass Meta, ehemals Facebook, Berichten zufolge seine erste AR-Brille im Jahr 2024 auf den Markt bringen will. In der Zwischenzeit könnte das AR/VR-Headset von Apple 2023 auf den Markt kommen, und Google peilt für sein AR-Headset das Jahr 2024 an. Vielleicht sieht auch Amazon eine Zukunft in AR/VR und baut jetzt sein eigenes XR-Headset, obwohl das Unternehmen bisher noch nichts öffentlich bestätigt hat.

Amazon hat jedoch bereits Erfahrung mit der Herstellung von Smart Glasses. Das Unternehmen bietet zum Beispiel die Echo Frames (siehe oben) an. Obwohl sie keine XR-Funktionen haben, sind sie Alexa-fähige Hardware-Brillen.

Schreiben von Maggie Tillman.