Valve's nächste VR-Headset-Controller tauchen in Patentform auf

(Pocket-lint) - Berichten zufolge bereitet sich Valve auf ein zukünftiges VR-Headset vor, das laut einem Patent auch an verbesserten Controllern entwickelt wird.

Die Patentanmeldung zeigt eindeutig neue Controller für das unangekündigte Valve-VR-Headset, komplett mit einer scheinbar abnehmbaren Handschlaufe. Es wird auch vermutet, dass sich die Art und Weise, wie das zugehörige Headset Dinge in der Umgebung verfolgt, ändern wird.

Das Layout der Controller ähnelt dem von Meta's Quest 2, einschließlich der Anordnung der Sticks und Knöpfe, wobei Valve anscheinend auf das Touchpad verzichtet, das in der Vorgängerversion verwendet wurde. Die abnehmbare Handschlaufe scheint so konzipiert zu sein, dass der Controller an Ort und Stelle bleibt, auch wenn der Benutzer ihn nicht in der Hand hält, vielleicht damit er im Spiel Gegenstände werfen kann, ohne den Controller durch den Raum zu schleudern.

Diese Figur unterscheidet sich deutlich vom Rest der Bilder. Der Ring ist nach unten gerichtet, ähnlich wie bei PS VR 2-Controllern. Sie zeigt auch eine Systemtaste.



Das Wichtigste, was sie hier zeigen wollten, ist die Tatsache, dass die Benutzer die Handschlaufe durch das Design entfernen/ersetzen können https://t.co/s9xhvKd7Ro pic.twitter.com/4W4fk7R9zH- Brad Lynch (@SadlyItsBradley) November 22, 2022

Das neue Layout scheint auch speziell darauf ausgelegt zu sein, dass die Fingerführung so stark wie möglich ist. Die Finger werden immer über den Finger-Tracking-Sensoren liegen, egal wie groß oder klein die Hände des Benutzers sind, und das alles dank zweier Bänder.

Es ist jedoch immer wichtig, daran zu denken, dass Patente nicht zwangsläufig zu fertigen Produkten führen. Valve hat zwar ein neues VR-Headset in Aussicht gestellt, aber dieses Patent könnte für eine Version der Controller sein, die nie auf den Markt kommt. Unternehmen wie Valve lassen oft so ziemlich alles patentieren, was ihren Ingenieuren einfällt, was wiederum dazu führt, dass viele von ihnen auf dem Boden des Schneideraums bleiben.

Schreiben von Oliver Haslam.