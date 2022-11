So sehen Sie das Sonderereignis Pimax Frontier 2022

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Pimax veranstaltet ein spezielles Event, um einige neue Virtual-Reality-Produkte und -Erlebnisse vorzustellen.

Das Unternehmen hat erst kürzlich mehr über das Pimax Crystal während einer speziellen Veranstaltung für dieses Headset enthüllt, aber jetzt zeigt es noch mehr.

Die Pimax Frontier 2022 wird bald stattfinden, und das Unternehmen wird neue VR-Geräte der nächsten Generation vorstellen und über das sprechen, was es VR 3.0 nennt.

Wann findet die Pimax Frontier 2022 statt?

Das Pimax Frontier 2022 Event findet bald statt und wird online abgehalten, so dass Sie von zu Hause aus zusehen können. Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Die Zukunft in die Gegenwart holen" und Pimax kündigt ein "revolutionäres" Multifunktionsgerät an, mit dem Sie Ihr Spielerlebnis auf neue Weise erweitern können.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Die Pimax Frontier 2022 findet am 9. November statt und beginnt zu den folgenden Zeiten:

Kalifornien - 5 pm EST

New York - 20 Uhr EDT

London - Mitternacht GMT (2. November)

Berlin - 1 Uhr MEZ (2. November)

Japan - 9 Uhr morgens (2. November)

Wo können Sie Pimax Frontier 2022 sehen?

Sie können die Pimax Frontier 2022 über den Pimax YouTube-Kanal hier ansehen. Es wird auch möglich sein, die Veranstaltung nach ihrem Ende auf dem Kanal noch einmal anzusehen.

Was wird von Pimax enthüllt?

Während der Pimax Frontier 2022 Veranstaltung wird das Unternehmen neue Produkte der nächsten Generation vorstellen. Es heißt, dass diese Produkte "...darauf abzielen, PC-Spiele flexibler zu machen und das Spielfeld von Brettspielen auf das Sofa, das Bett und viele andere Nutzungsszenarien zu erweitern."

Dies ist ein VR-Gerät, das flexibel und vielseitig ist und es Ihnen ermöglicht, sich überall hin zu bewegen, um Filme zu sehen oder Virtual-Reality-Erlebnisse zu genießen. Außerdem verfügt es über "zahlreiche innovative Funktionen" und ermöglicht einen einfachen Einstieg in VR 3.0.

Was ist VR 3.0?

Während der Pimax Frontier 2022 konzentriert sich Pimax auch auf VR 3.0. Dabei handelt es sich um eine Reihe von Standards der "nächsten Generation", die zu einer Immersion führen sollen, die Sie vergessen lässt, dass Sie sich in der virtuellen Welt befinden.

Dazu gehören mehrere Schlüsselkomponenten:

Visuelle Immersion (Natürlichkeit)

Kognitives Eintauchen (Selbsterkenntnis)

Physisches Eintauchen (Freiheit)

Die visuelle Immersion beruht auf einer so guten visuellen Darstellung, dass Sie nicht zwischen der realen und der virtuellen Welt unterscheiden können.

Bei der kognitiven Immersion tauchen Sie dank Dingen wie Eye-Tracking und Mimik-Tracking, die zusammen mit optionalem Lippen- und Körper-Tracking in die VR übersetzt werden, noch tiefer in die VR ein. Dies führt zu einer "realistischeren" Erfahrung mit natürlichen Interaktionen, die die klare Klarheit des Spiels ergänzen.

Die physische Immersion bietet die Freiheit, nicht an einen PC gebunden zu sein. Das kann bedeuten, dass das von Ihnen verwendete Headset über eigenständige VR-Funktionen verfügt.

Wir werden während der Veranstaltung mehr darüber erfahren, was das bedeutet.

Schreiben von Adrian Willings.