Anschluss des Pico 4 an einen Spiele-PC

(Pocket-lint) - Wir lieben das Pico 4, es ist zweifellos eines der besten Standalone-VR-Headsets, die man heute kaufen kann.

Seine größte Schwäche ist jedoch seine relativ kleine Spielebibliothek im Vergleich zu Headsets wie dem Meta Quest 2.

Wenn du einen Gaming-PC hast, ist die gute Nachricht, dass du mit dem Pico 4 fast jedes erdenkliche VR-Spiel spielen kannst.

Hier erfährst du, wie du es zum Laufen bringst.

So schließen Sie den Pico 4 über USB an einen PC an

In unseren Tests war die zuverlässigste und konsistenteste Methode der Verbindung ein USB-Kabel.

Wir haben ein 5 m langes USB-C-Kabel von Syntech verwendet, das für die Verwendung mit dem Quest 2 entwickelt wurde. Da der USB-Anschluss ähnlich positioniert ist, funktioniert es einwandfrei mit dem Pico 4 und ist zu einem hervorragenden Preis erhältlich.

Zum Anschließen schließen Sie einfach das Typ-A-Ende an einen USB 3.0- oder höheren Anschluss an Ihrem PC an, der in der Regel mit blauem Plastik an der Innenseite des Anschlusses versehen ist. Schließen Sie dann das USB-C-Ende an das Headset an.

Wir verwenden gerne den mitgelieferten Klettverschluss, um den Anschluss zu entlasten und das Kabel hinter uns zu führen. Fädeln Sie das Band um den Kopfbügel des Pico 4, lassen Sie ein wenig Spiel, um den USB-C-Anschluss nicht zu belasten, und ziehen Sie es fest zu.

Als Nächstes müssen Sie die Streaming-Assistent-App von Pico auf Ihrem PC installieren, die Sie hier von der Website der Marke herunterladen können .

Nach der Installation öffnen Sie die App und wählen Sie USB-Verbindung. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld oben rechts und stellen Sie den Anzeigemodus auf HD um, damit Sie die beste Qualität erhalten.

Setzen Sie Ihr Pico-Headset auf, gehen Sie zu Ihrer Bibliothek, wählen Sie Apps aus und öffnen Sie den Streaming Assistant.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Verbinden" neben dem Namen Ihres PCs auf der rechten Seite, und schon können Sie loslegen.

So verbinden Sie den Pico 4 drahtlos mit einem PC

Wenn Sie einen ausreichend schnellen Router haben, können Sie PC-VR-Spiele über Wi-Fi streamen und so ganz auf Kabel verzichten. Schauen Sie sich unseren Leitfaden zu den besten drahtlosen Routern an, wenn Sie ein Upgrade benötigen.

Pico plant außerdem die Markteinführung eines 50-€-USB-Dongles, der eine Wi-Fi-Direktverbindung mit dem PC ermöglicht, was die kostengünstigste Methode für diejenigen sein könnte, die über minderwertige Netzwerkhardware verfügen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ist dieser Dongle jedoch noch nicht erhältlich.

Derzeit gibt es zwei Möglichkeiten, den Pico 4 drahtlos zu verwenden, die wir im Folgenden näher erläutern. Bei beiden Methoden muss der PC über ein Ethernet-Kabel mit dem Router verbunden sein, und der Pico muss im 5-GHz-Wi-Fi-Band betrieben werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Mit Virtual Desktop

Wenn Sie die beste Qualität bei der drahtlosen Verbindung mit dem Pico 4 erreichen möchten, sollten Sie in eine Software namens Virtual Desktop investieren. Sie ist über den Pico-Shop erhältlich und kostet etwa 15 €.

Der Vorteil von Virtual Desktop gegenüber Steaming Assistant liegt in seiner Konfigurierbarkeit. Sie können höhere Bitraten und Rendering-Auflösungen wählen, was zu einer besseren Wiedergabequalität im Headset führt.

Nachdem Sie Virtual Desktop auf Ihrem Pico-Headset installiert haben, müssen Sie die Virtual Desktop Streamer-App auf Ihrem PC installieren. Diese können Sie von der Website von Virtual Desktop herunterladen.

Öffnen Sie die Streamer-App auf Ihrem PC. Sie werden aufgefordert, Ihren Pico-Benutzernamen einzugeben. Sie können auch mehrere hinzufügen, aber jeder Benutzer benötigt seine eigene Kopie von Virtual Desktop.

Öffnen Sie dann im Headset Virtual Desktop, und Sie sollten den Namen Ihres Computers im rechten Menü sehen.

Klicken Sie einfach auf "Verbinden", und schon sind Sie startklar.

Innerhalb von Virtual Desktop können Sie eine Vielzahl von Einstellungen vornehmen, um Ihre Ergebnisse zu verbessern. Es ist unmöglich zu sagen, was mit Ihrem PC und Ihrer Netzwerkhardware am besten funktioniert, aber es lohnt sich, zu experimentieren.

Mit dem Streaming-Assistenten

Die Verbindung über den Streaming-Assistenten funktioniert größtenteils genauso wie bei einer kabelgebundenen Verbindung. Er ist weniger konfigurierbar, aber - was vielleicht am wichtigsten ist - er ist kostenlos.

Öffnen Sie zunächst den Streaming-Assistenten auf Ihrem PC, aber wählen Sie beim Start Wi-Fi statt USB.

Möglicherweise müssen Sie einige Einstellungen herabsetzen, um ein reibungsloses Streaming über Wi-Fi zu ermöglichen, aber das hängt alles von Ihrem Heimnetzwerk ab.

Öffnen Sie dann den Streaming-Assistenten auf Ihrem Pico 4, suchen Sie Ihren PC in der Liste auf der rechten Seite und klicken Sie auf Verbinden.

Schreiben von Luke Baker.