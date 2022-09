Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - VR erlebt einen gewissen Aufschwung, auch dank der jüngsten Metaversen-Ambitionen von Mark Zuckerberg.

Wenn es jedoch um VR-Marken mit Social-Media-Bezug geht, ist Facebook nicht der einzige Name in der Stadt.

Pico ist eine Tochtergesellschaft von ByteDance, der Muttergesellschaft von TikTok, und hat heute sein erstes All-in-One-Headset für Verbraucher angekündigt, das Pico 4.

Das Pico 4 stellt den Komfort in den Vordergrund seines Designs und bietet ein leichtes, ausgewogenes Headset mit kompaktem Formfaktor.

Es verwendet eine Pancake-Optik, die es der Marke ermöglicht hat, die Dicke des Headsets im Vergleich zu herkömmlichen Fresnel-Linsen-Designs um etwa ein Drittel zu verringern.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Das Headset wiegt ohne Riemen nur 295 Gramm, was es zu einer der leichtesten Optionen auf dem Markt macht.

Das Display hat eine Auflösung von mehr als 4K mit einer Bildwiederholrate von 90 Hz und einem weiten Sichtfeld von 105 Grad.

Es verfügt über einen Qualcomm XR2-Prozessor mit einer Adreno 650-GPU, so dass es eigenständig verwendet werden kann.

Er kann jedoch auch an einen Gaming-PC angeschlossen werden, und die Marke wird einen Dongle auf den Markt bringen, der ein kabelloses PC-Erlebnis mit niedriger Latenz ermöglicht.

Pico hat viel Wert auf die Inhalte gelegt, die für das Headset verfügbar sein werden, und natürlich ist Gaming ein Schlüsselbereich.

Der Pico-Store bietet 165 Spiele mit 6 Freiheitsgraden und fügt derzeit jede Woche zwei oder drei weitere Titel hinzu.

Es gibt auch Fitness-Apps, mit denen der Benutzer den Kalorienverbrauch in verschiedenen Titeln messen kann.

Wie zu erwarten, gibt es eine TikTok-Integration zum Betrachten von Inhalten, aber die App wird auch über 600 andere Dinge enthalten, die in einer Vielzahl von 360- und 3D-Formaten betrachtet werden können.

Darüber hinaus hat die Marke mehrere Partnerschaften für die Übertragung von Live-Sport und Avatar-basierten Konzerten in Arbeit, die mit dem Headset genossen werden können.

Zu einem späteren Zeitpunkt wird Pico sein eigenes Metaverse-ähnliches soziales Erlebnis namens Pico Worlds auf den Markt bringen und Mixed Reality-Aufnahmen zum Teilen in sozialen Medien ermöglichen.

Alles in allem sieht das Pico 4 ziemlich vielversprechend aus. Es wird ab dem 18. Oktober in dreizehn europäischen Ländern sowie in Japan und Korea erhältlich sein.

Es ist in zwei Varianten erhältlich: mit 128 GB Speicher für 429 Euro und mit 256 GB für 499 Euro. Vorbestellungen sind ab Oktober über Amazon und andere ausgewählte Händler möglich.

Schreiben von Luke Baker.