(Pocket-lint) - Nreal, ein chinesisches Augmented-Reality-Unternehmen, hat eine Steam-Beta für seine Augmented-Reality-Brillen Nreal Light und Nreal Air angekündigt.

Dank der Beta, die Ende Juni startet, können Sie jetzt Steam-Spiele von einem PC auf einen virtuellen größeren Bildschirm streamen.

Laut Nreal ist die Beta mit Dirt Rally und der Halo-Serie kompatibel, und die Spiele werden auf einem 200-Zoll-HD-Bildschirm angezeigt. Die Beta für dieses Erlebnis "erfordert jedoch einen gewissen Einrichtungsaufwand und ist nicht für alle Steam-Spiele optimiert", heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Light-Brille von Nreal kam letztes Jahr in den USA auf den Markt und kann an ein Android-Handy von Samsung oder OnePlus angeschlossen werden. Sie ist nicht so umfangreich ausgestattet wie AR-Headsets wie die Magic Leap, aber sie kostet auch nur 599 Dollar und unterstützt fortschrittliche Funktionen wie Hand-Tracking.

Abgesehen davon wird die Nreal Air-Brille allgemein als weniger fortschrittlich angesehen. Sie ist eine Art intelligente Brille speziell für das Streaming von Videos.

Viele Tech-Unternehmen haben ebenfalls ein neues Interesse an AR-Brillen. Apple und Meta zum Beispiel entwickeln angeblich AR-Brillen. Berichten zufolge versuchen sie alle noch, reale Anwendungen für sie zu finden. Vielleicht könnte Steam-Streaming ein Anwendungsfall sein.

Schreiben von Maggie Tillman.