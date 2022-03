Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Man kann sich ziemlich leicht vorstellen, wie die Meetings ablaufen, die derzeit auf der ganzen Welt stattfinden und die zur Einführung von Metaverse-Produkten führen - man ist sich einig, dass es sich um eine Welle handelt, die sich gerade aufbaut, und dass jede Marke, die nicht auf ihr reitet, kurzsichtig ist.

Man kann sich auch vorstellen, dass die wohlmeinenden Marketingverantwortlichen zugeben, dass die Aussicht auf eine virtuelle Markteinführung etwas Faszinierendes und Geheimnisvolles hat, und dass Kryptowährungen inzwischen zum Mainstream gehören, so dass das Metaverse durchaus nachziehen könnte.

Es ist auch ziemlich einfach, sich vorzustellen, wie sie die virtuelle Umgebung, die sie mit großem Aufwand in Auftrag gegeben haben, zum ersten Mal ausprobieren, ein paar Tage bevor die Presse oder die Öffentlichkeit hinein gelassen wird, und feststellen, dass sie, wie wir nur vermuten können, Tausende ihrer Landeswährung für einen absoluten Truthahn ausgegeben haben.

Wir gehen davon aus, dass das vorherrschende Gefühl Verlegenheit ist, und das nicht ohne Grund. Wenn man zum Beispiel heute die zweistöckige virtuelle Plaza besichtigt, die Heineken gebaut hat, um ein neues alkoholarmes Bier auf den Markt zu bringen, ist es schwer zu verstehen, warum ein Unternehmen dafür Geld ausgeben sollte.

Decentraland ist der Host-Service, das bekannteste Metaverse-Portal, das in den letzten Monaten Gastgeber für wenig überzeugende Raves, wenig überzeugende Partys und so ziemlich alles andere war, und der Zugriff erfolgt über einen Browser.

Wenn sich das einfach anhört, sollte es das auch sein, aber in Wirklichkeit bedeutet es einen mehrstufigen Prozess des Wechselns zwischen den Browsern, um die richtige Kompatibilität zu erhalten, einen fummeligen Avatar-Design-Prozess und dann eine Umgebung, die mit Bildraten läuft, mit denen kein kommerzielles Spiel durchkommen würde.

Wenn wir durch den Außenbereich des Heineken-Lokals gehen, werden wir von anderen schrulligen Avataren begrüßt, und alle drängen sich um einen Türsteher, der uns nach unserem Alter fragen muss, bevor wir eintreten dürfen, wahrscheinlich aufgrund der Vorschriften für Alkoholwerbung.

Bei uns klappt es erst, als wir den Browser ein viertes Mal neu starten, während die Veranstaltung bereits begonnen hat und wir uns beeilen, den Anschluss zu finden. Drinnen erfahren wir etwas über das neue Bier (es ist ein Bier), während wir zwischen Exponaten umhergehen, die nur dann charmant sind, wenn man sie durch eine lächerlich karitative Linse betrachtet.

Das ganze Erlebnis ist einfach nur schlecht - es fühlt sich nicht gut an, sich darin zu bewegen, es sieht nicht im Geringsten gut aus, und nichts daran übertrifft eine einfache Videopräsentation oder einen Werbespot.

Wir sind außerdem davon überzeugt, dass jemand bei Heineken irgendwann kalte Füße bekam und beschloss, das Ganze zu unterlaufen, indem er Nicht-Spieler-Charaktere platzierte, die absichtlich ironische Sprüche wie das folgende Monstrum von sich gaben.

Das ist ein Paradebeispiel dafür, dass man den Kuchen nicht nur essen, sondern auch haben will - man kann nicht viel Geld für einen miesen Metaverse-Start ausgeben und dann so tun, als wüsste man, dass er mies ist, Heineken! So etwas darf man einfach nicht tun.

In ein paar Wochen wird es eine echte, persönliche Einführungsveranstaltung für das Bier geben, das Heineken auf den Markt bringt, und die wird wahrscheinlich traditioneller sein - man ist sich also durchaus bewusst, dass die alten Wege vielleicht besser sind.

Natürlich unterstreichen die aktuelle Konzeption des Metaverse und die Realität von Diensten wie Decentraland, wie weit wir von einem wirklich lohnenden Angebot entfernt sind. Ob es sich nun um eine zweitklassige Version von Second Life handelt oder um VR-Meetingräume, in denen man stundenlang schwitzende Headsets aufsetzen muss - es ist offensichtlich, dass wir noch nicht an dem Punkt sind, an dem es sich richtig manifestieren kann.

Zum jetzigen Zeitpunkt scheint es, als ob die mutigere Herangehensweise für eine Marke darin besteht, den Unsinn zu beenden und sich von solchen Ablenkungen fernzuhalten, entgegen ihrem Instinkt, und wir können nur hoffen, dass einige dies auch weiterhin tun. Wenn wir wieder mit einem virtuellen Türsteher sprechen müssen, um Zugang zu einem Level zu erhalten, das die meisten Kinder in einer Stunde in Roblox schaffen, könnte unsere Geduld langsam zu Ende gehen.

Schreiben von Max Freeman-Mills.