Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Motorola hat einen 5G-Nackenbügel vorgestellt, der für XR-Headsets entwickelt wurde.

Extended Reality – oder XR – ist ein Überbegriff, der Augmented Reality, Virtual Reality und Mixed Reality umfasst. Die zugrunde liegenden Technologien für all diese Formate treiben XR an. Wie auch immer, Motorola kündigte an, dass sein „ 5G XR-Nackenbügel “ für die Verwendung mit leichten Headsets gedacht ist – wie der intelligenten Brille Lenovo ThinkReality A3 der Muttergesellschaft.

Es ist im Grunde ein Schlüsselband, das einen Snapdragon 8 Gen 1-Prozessor, einen 5.000-mAh-Akku, ein Touchpad, einen SIM-Kartensteckplatz, Lautsprecher, ein Gyroskop, einen Beschleunigungsmesser und andere Sensoren verpackt, wie erstmals von Engadget berichtet. Die Idee ist, dass Hersteller sich darauf verlassen können, dass der Nackenbügel einen kräftigen Prozessor und einen kräftigen Akku beherbergt, sodass ihr Headset eher eine Display-Hülle ist, die bequemer und leichter zu tragen ist.

Im Fall der ThinkReality A3 Smart Glasses sind sie bereits leicht und werden von Laptops mit Strom versorgt. Aber wenn sie mit dem Nackenbügel verwendet werden, funktionieren sie immer noch, haben aber den zusätzlichen Vorteil, dass sie noch tragbarer sind.

Motorola sagte, dass es auch beim Nackenbügel eine Partnerschaft mit Verizon eingegangen ist, was bedeutet, dass es Mobilfunkkonnektivität bietet und sogar mit dem mmWave 5G-Netzwerk des US-Anbieters arbeiten kann. Trotzdem gibt es noch keine Informationen darüber, wie viel das Nackenband kosten wird – geschweige denn, wann und wo es erhältlich sein wird.

Einen Blick auf die heute erhältlichen Top-Headsets finden Sie in der Anleitung von Pocket-Lint: Beste VR-Headsets: Top-Picks von HTC Vive, Oculus und mehr

Schreiben von Maggie Tillman.