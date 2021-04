Mit zukünftigen VR-Headsets können Sie in jeder Tiefe fokussieren

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ein Unternehmen ist bestrebt, die Zukunft von VR mit Technologien noch interessanter zu gestalten, mit denen Headsets sowohl über große Entfernungen als auch aus der Nähe fokussieren können.

CREAL entwickelt eine Art Lichtfeld-Anzeigetechnologie, die es in Virtual-Reality-Headsets ermöglicht, in der VR in jeder Tiefe zu fokussieren. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass Sie den Fokus mit einem immersiven dynamischen Fokus von Nah- auf Ferngespräche verschieben können.

Dies wird am besten im begleitenden Video durch die Linse demonstriert:

Wie Sie sehen werden, ermöglicht die Technologie dem zugehörigen Headset, den Fokus von Objekt zu Objekt über verschiedene Entfernungen zu verschieben, so wie es Ihre eigenen Augen können. Dies dürfte in Zukunft sicherlich zu ansprechenderen und überzeugenderen VR-Inhalten führen.

Dies befindet sich derzeit in einem frühen Entwicklungsstadium. Die Roadmap von CREAL zielt auf ein kompaktes Headset-fähiges Design bis Ende 2022 ab, aber die Technologie ist sicherlich vielversprechend. Es ist erwähnenswert, dass das Unternehmen keine eigenen eigenständigen Headsets herstellt, aber diese Lichtfeld-Anzeigetechnologie wird möglicherweise von Unternehmen wie Oculus, HTC und anderen für VR-Angebote für Verbraucher im Massenmarkt eingesetzt.

CREAL hat sicherlich große Hoffnungen auf seine Technologie:

"Wir hoffen, dass dieses Filmmaterial eines Tages als Eröffnung eines neuen Kapitels in VR in Erinnerung bleibt. Die natürliche Fokustiefe verbessert die VR genauso wie die Farben von Schwarzweißfernsehern."

Die Anzeigetechnologie, an der gearbeitet wird, sollte auch auf andere Weise interessant sein. Das Endziel für 2022 ist ein Display mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 270 Hz - wesentlich mehr als bei aktuellen VR-Headsets. Dies sollte neben einer unbegrenzten Tiefenauflösung und der Tatsache, dass kein Eye-Tracking erforderlich ist, die Technologie für Verbraucher und Entwickler gleichermaßen attraktiv machen.

Jetzt müssen wir nur noch das Wartespiel spielen.

Schreiben von Adrian Willings.